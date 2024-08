Alverca já tem autorização da Liga de clubes para receber jogos no seu estádio

O Alverca, da II Liga, anunciou hoje que já pode disputar jogos como visitado no complexo desportivo alverquense, após a emissão do parecer favorável da comissão técnica de vistorias da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

A SAD dos ribatejanos avançou, em comunicado, que a vistoria foi favorável em relação às obras necessárias para o licenciamento de jogos das ligas profissionais a realizar no recinto do Alverca.



Após ter jogado em ‘casa emprestada', em Torres Vedras, diante do Felgueiras (1-1), na segunda jornada da II Liga, os ribatejanos já irão receber no Complexo Desportivo de Alverca o Académico de Viseu, na quarta ronda do campeonato, no dia 31 de Agosto, pelas 18:00.