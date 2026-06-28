Alverca oficializa saída do treinador Custódio Castro





(Com Lusa)

"A FC Alverca – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com Custódio Castro para a rescisão do contrato que ligava ambas as partes. A SAD agradece a Custódio Castro e à sua equipa técnica pelo trabalho desenvolvido ao longo de uma temporada desafiante, que assinalou o regresso do Alverca ao principal escalão do futebol português, desejando a todos as maiores felicidades pessoais e profissionais", pode ler-se na página oficial dos ribatejanos na internet.Custódio Castro assumiu a equipa no início da época passada, guiando os alverquenses ao 11.º lugar da I Liga e à desejada manutenção no primeiro escalão um ano após a subida.No campeonato, o Alverca somou 10 vitórias, nove empates e 15 vitórias, tendo sido eliminado da Taça de Portugal pela União de Leiria, na terceira eliminatória, enquanto na Taça da Liga caiu nos quartos de final com uma goleada imposta pelo Sporting (5-1).O técnico, de 43 anos, tinha treinado os juniores B, equipa B e de sub-23 do Sporting de Braga, além de ter orientado o plantel principal dos minhotos em seis encontros da temporada 2019/20, aquando da saída de Rúben Amorim para o Sporting.O Alverca ainda não anunciou o nome do sucessor de Custódio Castro.