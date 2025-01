Alverca vence em Felgueiras

Com este triunfo, obtido nos descontos do primeiro tempo por Diogo Martins, o Alverca momentaneamente ao quarto lugar, agora com 31 pontos, enquanto o Felgueiras corre o risco de cair do atual 13.º posto, com os mesmos 22.



Os forasteiros, mais bem classificados, entraram bem e terminaram melhor o primeiro tempo, com Diogo Martins a marcar nos descontos, depois de o goleador Carter, aos cinco minutos, ter visto o estreante Cristiano negar-lhe o golo.



A vantagem era, no entanto, algo lisonjeira, face à reação e superioridade no jogo dos locais, que tiveram em Théo, hoje titular no lugar de Carlos Eduardo, transferido para o Gil Vicente, em plano de evidência.



O luso-francês teve vários momentos de qualidade, incluindo uma bola no poste, aos 37 minutos, algo que se repetiria no segundo tempo, em cabeceamento de Guilherme Ferreira, já nos descontos.



O central felgueirense travou um ‘duelo’ interessante com João Bravim, mas o guarda-redes brasileiro, decisivo no desfecho, levou sempre a melhor, num período em que a sua equipa jogou em inferioridade numérica desde os 56 minutos, por expulsão direta do central Fernando Varela.



Vasco Botelho da Costa fechou as ‘portas’ da sua baliza, reforçando a zona defensiva, e procurou congelar ao máximo o jogo, enervando o adversário, que merecia mais do que conseguiu.







Jogo no Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, em Felgueiras.



Felgueiras – Alverca, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcador:



0-1, Diogo Martins, 45+4 minutos.







Equipas:



- Felgueiras: Cristiano, Rui Rampa (Nuno Eirô, 59), Guilherme Ferreira, Edwin Banguera, Pedro Rosas (Feliz, 88), Ailson Jr., Landinho (Gabi Pereira, 46), Léo Teixeira, Vasco Moreira (Berna, 59), João Santos (Pedro Ribeiro, 82) e Théo Fonseca.



(Suplentes: Bruno Pinto, Mike, David Veiga, Nuno Eirô, Afonso Silva, Berna, Gabi Pereira, Feliz e Pedro Ribeiro).



Treinador: Agostinho Bento.



- Alverca: João Bravim, Miguel Pires, Fernando Varela, Paulo Eduardo, Shinga, Eduardo Ageu, Pedro Bicalho (Ricardo Dias, 64), Diogo Martins, Brenner (Reinaldo Satorno, 83), Anthony Carter (Iago Mendonça, 64) e Andrezinho (Alysson, 57).



(Suplentes: Cristian, David Bruno, Alysson, Iago Mendonça, Ricardo Dias, Caio Alves, Reinaldo Satorno, Wilson Eduardo e André Bukia).



Treinador: Vasco Botelho da Costa.



Árbitro: Rui Lima (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Eduardo Ageu (23), Rui Rampa (39), Gabi Pereira (69), Brenner (73) e Reinaldo Satorno (86). Cartão vermelho direto para Fernando Varela (56).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.