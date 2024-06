Amarante bate Vitória de Setúbal e vence Campeonato de Portugal

Perante 10.136 espetadores, golos de Elias Franco, aos 28 minutos, e do suplente Barandas, aos 37 e 90+5, deram o título ao Amarante.



O Amarante entrou mais dinâmico e aguerrido no relvado do Jamor e criou desde logo uma grande oportunidade ao minuto nove, com Elias Franco a cabecear um pouco ao lado, após cruzamento da direita de Obama.



Os sadinos responderam pouco depois, através de um remate de Paulo Lima, resolvido sem problemas pelo guarda-redes Didi.



Ao minuto 22, a lesão de Mica obrigou Renato Coimbra, técnico do Amarante, a alteração forçada, com o médio a dar o lugar a Barandas.



A formação nortenha continuou a pressionar a defesa sadina e, ao minuto 28, Elias Franco fez um ‘chapéu’ perfeito sobre Tiago Neto e adiantou o Amarante no marcador.



Aos 37 minutos, Ká Semedo roubou a bola a Tiago Duque em zona adiantada - com os sadinos a protestar uma falta, que não foi assinalada - e o extremo entregou a bola para o remate cruzado de Barandas, que aumentou a vantagem do Amarante.



O Vitória teve grandes dificuldades em reagir ao ímpeto contrário e podia ter sofrido o terceiro golo num livre bem cobrado por Dória, perto do intervalo, que acertou no poste.



Em desvantagem por dois golos, o técnico sadino, Zé Pedro, tentou agitar a equipa, promovendo duas mexidas para a segunda parte, com as entradas de Joca e Daniel Carvalho, que substituíram Flávio Júnior e Paulo Lima.



Porém, o Amarante voltou a criar uma grande ocasião para o terceiro golo, após tabela na grande área, com Ká Semedo a isolar Elias Franco e Tiago Neto a salvar de novo o Vitória, com uma defesa de recurso com os pés.



O extremo brasileiro do Amarante voltou a ficar isolado e teve tudo para acabar com o jogo aos 68 minutos, mas rematou muito por alto.



Perto do fim, de livre direto, Joca ainda obrigou Didi a defesa apertada, mas, na resposta, já os 90+5 minutos, Amarante chegou ao terceiro golo, por Barandas, que ‘bisou’ na partida, após lance de rápido contra-ataque.



Jogo no Estádio Nacional, em Oeiras.



Vitória de Setúbal – Amarante, 0-3.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Elias Franco, 28 minutos.



0-2, Barandas, 37.



0-3, Barandas, 90+5.







Equipas:



- Vitória de Setúbal: Tiago Neto, Joel Monteiro (Diogo Martins, 83), Lourenço Henriques, Tiago Duque, Gonçalo Maria (Tiago Nascimento, 72), António Montez, Paulo Lima (Joca, 46), Mauro Antunes, Flavinho Júnior (Daniel Carvalho, 46), Diogo Sequeira e João Marouca (Pedro Catarino, 56).



(Suplentes: Ricardo Galli, Joca, Daniel Carvalho, Tiago Nascimento, Eric Silva, Diogo Martins, Ryan Omrani, Francisco Ascenso e Pedro Catarino).



Treinador: Zé Pedro.



- Amarante: Didi, Diogo Vila, Francis Okoli (Pedro Soares, 79), Eduardo Aguiar, Obama Ribeiro, Rui Pedro (Ruben Silva, 90+6), Mica (Barandas, 22), Doria, Faissal Zangré, Ká Semedo (Armando, 79) e Elias Franco (Nuno Moreira, 90+6).



(Suplentes: João Abreu, Barandas, Cardoso, Leandro Santos, Ruben Silva, Armando, Martim, Nuno Moreira e Pedro Soares).



Treinador: Renato Coimbra.



Árbitro: Sara Alves (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Tiago Duque (45+2), Elias Franco (50), Francis Okoli (70) e Armando (83).



Assistência: 10.136 espetadores.