Amorim gere plantel do Sporting, mas leva todos os disponíveis ao Algarve

A contas com vários lesionados, que não recuperaram durante a interrupção das competições nacionais, o técnico admitiu que alguns jogadores "fizeram um tempo [de utilização] perfeito" nas suas seleções, mas explicou que não tem "muitas soluções", particularmente na defesa.

"Os que estão mais carregados da seleção também vão, porque assim também controlamos melhor o descanso deles, a alimentação. É um jogo importante e decisivo e nós nunca sabemos o que pode acontecer na Taça de Portugal, portanto, vai toda a gente para baixo", atirou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete.

Amorim explicava, nesse momento, que o defesa-central Diomande ainda "está mais incerto" do que outros jogadores, como o colega de setor Eduardo Quaresma, que "teve outro problema", a juntar a algumas entorses, e "ainda vai demorar um bocadinho".

"O Marcus [Edwards] vai estar apto, o Jer [St. Juste] poderá fazer alguns minutos, também depende do jogo. O Pote [Pedro Gonçalves] ainda não vai a jogo, o Matheus Reis ainda não vai a jogo e o [Gonçalo] Inácio vai, porque também não temos muitas soluções", desabafou.

Nesse sentido, revelou que os defesas da equipa B Lucas Taibo e Bruno Ramos "vão ser convocados" e "poderão jogar" frente ao Portimonense, em encontro no qual vai promover uma troca na baliza, deixando no banco Franco Israel, que tinha assumido a titularidade desde a lesão de Kovacevic.

"O Vlad [Kovacevic] vai iniciar o jogo. Tem trabalhado bem, recuperou bem da lesão, está apto e vai a jogo", revelou o treinador.

Sem adiantar mais detalhes sobre a equipa que vai usar de início em Portimão, até porque, ao contrário do habitual, fez a antevisão do encontro antes do último treino, deixou escapar que Trincão e Edwards "podem jogar juntos amanhã [sexta-feira]" e avisou que todos os jogadores vão ser utilizados no ciclo de jogos que se avizinha.

"Com o número de jogos que vamos ter até à paragem [em novembro], em que não vamos ter tempo, quase, para ter uma folga, toda a gente vai jogar, toda a gente vai ter espaço e toda a gente vai ter minutos", admitiu.

O Sporting visita o Portimonense na sexta-feira, em encontro da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, com início previsto para as 20:15, no Estádio Municipal de Portimão, e arbitragem de Hélder Malheiro (AF Lisboa).

A equipa orientada por Rúben Amorim, que lidera a I Liga com oito vitórias em oito jogos, estreia-se esta época na competição, na qual foi finalista vencida em 2023/24, tendo perdido a final para o FC Porto (2-1).

Já o Portimonense, 16.º classificado da II Liga, iniciou a competição na segunda eliminatória, em setembro, quando afastou o Vianense, do Campeonato de Portugal, com um triunfo fora de casa, por 3-1.