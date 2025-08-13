André Franco a caminho da MLS

O empréstimo é válido até 1 de janeiro de 2026, com o clube de Chicago a poder adquirir 50% dos direitos económicos do jogador por 1,1 milhões de euros.



De fora das opções de Francesco Farioli e a treinar separado do grupo de trabalho portista, à semelhança de Fábio Cardoso e Romário Baró, o jogador tem assim uma solução que lhe permite prosseguir o seu trajeto com maior utilização.



"Estou muito feliz por me juntar ao Chicago Fire e mal posso esperar por vestir a camisola e jogar com as nossas cores. Espero que seja o início de uma jornada incrível e que possamos atingir os nossos objetivos juntos", disse André Franco, em declarações aos meios do emblema norte-americano.



Formado no Sporting, e com passagem pelo Belenenses, André Franco chegou aos sub-23 do Estoril Praia em 2018/19, ascendendo rapidamente à equipa principal do conjunto 'canarinho'.



Em 2020/21, ajudou os estorilistas a conquistar a II Liga e assim retornarem ao principal escalão do futebol português.



Na época seguinte, em estreia na I Liga, Franco foi destaque na equipa do Estoril Praia, ao apontar 11 golos, sendo contratado pelo FC Porto.



Pelos 'azuis e brancos', somou 71 jogos, totalizando cinco golos e quatro assistências, ainda que nunca tenha tido tempo de jogo constante ao longo das três temporadas.



Ainda assim, nesse período, o médio criativo conquistou duas edições da Taça de Portugal, uma Supertaça Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga.