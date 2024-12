Anthony Carter volta a bisar e embala Alverca no triunfo frente ao Chaves

O avançado australiano marcou aos 47 e 70 minutos, passando a somar nove em toda a competição, depois de Sema Velásquez, aos nove, ter aberto o marcador para o Alverca. André Ricardo, aos 26, fez o único golo do Chaves.



Com esta vitória, a formação de Vasco Botelho da Costa subiu provisoriamente ao sétimo lugar do campeonato, com 21 pontos, enquanto o Chaves mantém o quarto posto da geral, com 24 pontos.



No Ribatejo defrontaram-se duas equipas que atravessam uma fase bastante positiva no campeonato, com o Alverca a somar duas vitórias seguidas, e o Chaves a registar cinco triunfos consecutivos na II Liga.



O defesa central Sema Velásquez colocou o Alverca em vantagem, logo aos nove minutos, correspondendo com um bom golpe de cabeça nas alturas a um livre cobrado por Andrezinho.



O Chaves respondeu de seguida, com Pelágio a cabecear a bola à barra, no seguimento de um canto da direita, mas aos 26 os flavienses viriam a igualar o jogo, por André Ricardo, num remate rasteiro colocado do médio em zona frontal, após cruzamento de Leandro Sanca.



A cinco minutos do intervalo pediu-se penalti para o Alverca, com Anthony Carter a alegar ter sofrido um toque nas costas na grande área, mas o árbitro David Silva nada assinalou e o VAR entendeu que o encosto do defesa-central Bruno Rodrigues no avançado ribatejano não era passível para castigo máximo.



A abrir a segunda parte, o Alverca voltou a passar para a frente do marcador, através de um desvio feliz de Anthony Carter à boca da baliza, a passe de David Bruno.



Uma perda de bola comprometedora de Sema Velásquez em “zona proibida”, aos 61, ainda obrigou o guarda-redes João Bravim a estirada atenta a um remate de Rui Gomes.



No seguimento do lance Fernando Varela, com um corte providencial impediu o golo ao recém-entrado Platiny, mas o Alverca mostrava outra confiança nas ações coletivas e viria a demonstrar novamente grande eficácia em zona de finalização.



Aos 70 minutos, Anthony Carter elevou-se junto à pequena área, respondendo afirmativamente de cabeça a um cruzamento de David Bruno, e ampliou para 3-1.