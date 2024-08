Antigo futebolista e internacional português Adolfo morre aos 80 anos

“O Sport Lisboa e Benfica lamenta a morte do seu antigo jogador, Adolfo Calisto, defesa polivalente que se distinguiu durante as décadas de sessenta e setenta, altura em que representou o Clube. Foi contratado em 1967 e realizou 311 jogos pelo Benfica, até 1975, momento em que se transferiu para o Portimonense”, indicou o Benfica.



O clube lembrou que o defesa foi “contemporâneo de jogadores como Eusébio, Coluna, Toni ou Humberto Coelho e representou a seleção nacional por 15 vezes”, com um currículo na Luz de seis campeonatos, três Taças de Portugal e quatro taças de Honra.



O futebolista, que também vestiu as cores do Barreirense, clube em que se formou, Seixal, Portimonense, Grupo União Sport e Alcains, foi ainda adjunto nas equipas técnicas de juvenis do Benfica, de 2011 a 2020.