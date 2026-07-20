Antigos árbitros consideram que João Pinheiro "dignificou" Portugal

Paulo Pereira destacou o facto de João Pinheiro ter dirigido três encontros na competição, permanecendo entre os árbitros disponíveis até à fase derradeira do torneio, apesar de não ter sido escolhido para os últimos jogos.



“Claramente, o João Pinheiro, só o facto de ter arbitrado três jogos já é extraordinário. Houve a esperança que ele estivesse envolvido num dos jogos do terceiro e quarto lugar ou da final, infelizmente vai ficar de fora, mas fez um percurso extraordinariamente positivo”, avaliou.



O antigo árbitro salientou ainda a relativa juventude de João Pinheiro no quadro da elite internacional e a menor experiência acumulada nesse patamar comparativamente com outros árbitros presentes na competição.



“Não nos podemos esquecer que o João Pinheiro é dos mais novos que está neste Mundial, é dos que há menos tempo faz parte da elite da arbitragem europeia. Portanto, ter conseguido fazer três jogos é extraordinário”, afirmou.



Para Paulo Pereira, a presença prolongada do árbitro português entre as opções da FIFA confirma a avaliação positiva do seu desempenho.



“Foi uma participação extraordinariamente positiva para o João Pinheiro e que dignifica, claramente, a arbitragem portuguesa”, concluiu.



Pedro Henriques também valorizou o percurso do compatriota, destacando não apenas os três encontros dirigidos, incluindo um dos quartos de final, mas também as avaliações recebidas ao longo da prova.



“Não é só os três jogos, são também as três notas positivas que ele teve, porque eles são avaliados por observadores internacionais”, salientou.



O antigo internacional português considerou que eventuais polémicas em torno de decisões específicas não alteram a avaliação global feita pelos responsáveis da arbitragem.



“Uma coisa é os casos que o público acha que ele teve, outra coisa é a maneira como a FIFA e os seus observadores que dão notas fazem o relatório. Ele teve três notas positivas”, frisou.



Pedro Henriques acredita que o desempenho no Mundial reforça significativamente a posição internacional de João Pinheiro, que já tinha dirigido a Supertaça Europeia e uma meia-final da Liga dos Campeões.



“Ele, neste momento, deu um passo muito importante e decisivo e, se as coisas continuarem a correr bem, no próximo Europeu lá estará, provavelmente”, perspetivou.



O antigo árbitro acredita ainda numa presença regular do português nas fases decisivas das provas europeias nas próximas temporadas.



“Vamos ter sistematicamente o João Pinheiro na Liga dos Campeões, que é de grande monta”, antecipou, considerando que a continuidade do árbitro na elite também poderá facilitar a progressão internacional de outros portugueses.



“Foi uma prestação positiva nos três jogos que fez. Dignificou o país e vai ter um futuro fantástico nos próximos anos internacionais”, concluiu.