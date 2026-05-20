António Nobre dirige final da Taça de Portugal
António Nobre é um árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir a final da Taça de Portugal, no domingo, entre Sporting e Torreense, sabe a Antena 1.
O árbitro de 37 anos pertencente aos quadros da Associação de Futebol de Leiria (AF Leiria). Nascido a 24 de novembro de 1988, em Caldas da Rainha, detém a categoria de Árbitro C1 Internacional (FIFA).
A Taça de Portugal está agendada para domingo, pelas 17h15, no esgotado Estádio do Jamor.
A noticia foi avançada pela RTP Antena 1 no Jornal de Desporto das 18h30.
