António Salvador é recandidato à presidência do Sporting de Braga

"Ontem [terça-feira], tive uma reunião com o órgão consultivo do clube para, em primeira mão, informar-lhes que iria voltar a ser candidato a presidente do Sporting de Braga para os próximos quatro anos", disse o presidente dos minhotos à CMTV.

António Salvador, que reiterou a ideia de que "o ano de 2024 foi o melhor de sempre da história" do Sporting de Braga, destacou as infraestruturas criadas sob a sua liderança e frisou que a sua grande ambição agora é ser campeão nacional de futebol, título nunca alcançado pelos bracarenses.

"Creio que ainda há algo que falta fazer e isso é fazer do Sporting de Braga campeão. Por isso é que eu me recandidato", disse.

Foi a 24 de fevereiro de 2003 que António Salvador, com apenas 32 anos, assumiu a sociedade anónima desportiva (SAD) do Sporting de Braga, enquanto Pedro Machado era o presidente do clube, liderança bicéfala que durou cerca de um ano, até Salvador passar a assumir ambos os cetros.

António Salvador é o presidente mais titulado da história do Sporting de Braga, tendo conquistado no futebol masculino duas Taças de Portugal (2015/16 e 2020/21), três Taças da Liga (2012/13, 2019/20 e 2023/24) e uma Taça Intertoto (2008), além de um segundo lugar, melhor classificação de sempre da equipa, em 2009/10.

A 21 de maio de 2021, no último ato eleitoral dos `arsenalistas`, e em que foi o único candidato, António Salvador foi reeleito presidente do Sporting de Braga com 85,4 por cento dos votos validamente expressos.