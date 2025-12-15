Árbitros dos `oitavos` da Taça de Portugal vão usar câmaras corporais

O organismo federativo assinalou que a utilização de ‘bodycams’ “poderá estender-se a outras competições nacionais” - sem indicar quais - e abre “um novo capítulo na relação entre arbitragem, tecnologia e espetáculo desportivo”, colocando Portugal em uma “posição de vanguarda no futebol europeu”.



“É mais um passo na inovação e uma abordagem pioneira, provando que é possível conjugar novas tecnologias com a arbitragem. A possibilidade dos adeptos, que estão a seguir o jogo pela televisão poderem aceder à visão do árbitro irá proporcionar uma experiência diferente, mais próxima e mais humana, do jogo”, disse o presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da FPF, Luciano Gonçalves.



Entre os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal, destaca-se o encontro do Sporting, detentor do troféu, no estádio do Santa Clara, na quinta-feira, no mesmo dia em que o FC Porto recebe o Famalicão, enquanto o Benfica, recordista de títulos, com 26 troféus, joga no recinto do Farense, na quarta-feira.