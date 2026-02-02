Arnau Solà reforça Ibiza por empréstimo do Arouca

O espanhol, de 22 anos, assinou pelos 'lobos' no início da presente época, contudo, nunca se assumiu como indiscutível nas escolhas de Vasco Seabra e vinha a perder cada vez mais espaço, com apenas 90 minutos disputados desde dezembro.



A chegada do neerlandês Bas Kuipers, no 'mercado' de inverno, e o regresso de Danté da Taça das Nações Africanas (CAN) fizeram com que o lateral-esquerdo passasse a terceira opção.



Solà realizou toda a formação ao serviço do FC Barcelona e conta ainda com passagens pelo Almería, Cartagena e Villarreal, antes de chegar a Arouca.



Depois de uma primeira experiência complicada no estrangeiro, regressa agora ao país natal, para representar o atual 11.º classificado da segunda divisão espanhola.