Futebol Nacional
Arnau Solà reforça Ibiza por empréstimo do Arouca
O Arouca anunciou hoje a saída, por empréstimo até ao final da temporada, do defesa Arnau Solà para os espanhóis do Ibiza.
O espanhol, de 22 anos, assinou pelos 'lobos' no início da presente época, contudo, nunca se assumiu como indiscutível nas escolhas de Vasco Seabra e vinha a perder cada vez mais espaço, com apenas 90 minutos disputados desde dezembro.
A chegada do neerlandês Bas Kuipers, no 'mercado' de inverno, e o regresso de Danté da Taça das Nações Africanas (CAN) fizeram com que o lateral-esquerdo passasse a terceira opção.
Solà realizou toda a formação ao serviço do FC Barcelona e conta ainda com passagens pelo Almería, Cartagena e Villarreal, antes de chegar a Arouca.
Depois de uma primeira experiência complicada no estrangeiro, regressa agora ao país natal, para representar o atual 11.º classificado da segunda divisão espanhola.
