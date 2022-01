Arouca punido com um jogo à porta fechada

A punição deve-se ao “incumprimento de deveres de organização”, nomeadamente “a propósito do funcionamento do sistema de videovigilância”, segundo refere o organismo.





Paralelamente, o processo disciplinar instaurado e remetido à Comissão de Instrutores da Liga em 12 de agosto de 2021 resulta ainda numa multa ao Arouca de 2.040 euros pelos factos ocorridos no desafio de 7 de agosto.





No desafio referente à primeira jornada da I Liga, que os "canarinhos" ganharam, por 2-0, resultou a expulsão do presidente do Arouca, Carlos Pinho, bem como do treinador-adjunto dos anfitriões, António Machado.