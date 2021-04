Artur Soares Dias nomeado para a fase final do Europeu

O árbitro português Artur Soares Dias vê recompensada a sua prestação nos relvados nacionais e internacionais e está entre os 18 árbitros nomeados para a fase final.Marcam presença igualmente os assistentes Rui Licínio e Paulo Soares e ainda o VAR João Pinheiro.

Artur Soares Dias experiente

Escolha vista como "voto de confiança e atestado de qualidade"



Segundo o CA da FPF, esta nomeação "é o resultado do trabalho dos quatro em Portugal e nas competições europeias. Mas é também um prémio para todos os árbitros do quadro C1 e para os que diariamente se ocupam do treino e formação de quem dirige jogos ao mais alto nível no nosso País".



Este é o tempo de olhar para a arbitragem portuguesa como ela merece ser olhada: com respeito e confiança pelo trabalho realizado e que está a ser reconhecido pelas entidades internacionais", sublinha o comunicado divulgado pela FPF.



Todos estes árbitros integram a lista para marcar presença na prova europeia mais importante entre seleções.Aos 41 anos, Artur Soares Dias destaca-se por já ter estado presente em grandes competições internacionais: Campeonato do Mundo de Sub-20, em 2015, do Campeonato do Mundo de Sub-17, em 2017, Taça das Confederações de 2017, esteve no do Mundial de Clubes, em 2017, e ainda no Campeonato do Mundo de 2018, onde esteve como VAR.O presidente do Conselho de Arbitragem da FPF, Fontelas Gomes, já se congratulou com a participação destes quatro árbitros portugueses na fase final do Campeonato da Europa:"É com grande satisfação que o Conselho de Arbitragem da FPF assinala a escolha, por parte da UEFA, do árbitro de elite Artur Soares Dias e dos árbitros auxiliares Rui Licínio e Paulo Soares para a fase final do Euro 2020".