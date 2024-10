Associações de futebol querem Fernando Gomes como presidente honorário da FPF

"As ADR reunidas, este sábado, no auditório da sede da Associação de Futebol de Castelo Branco, aprovaram, por unanimidade, duas propostas para serem apresentadas na próxima Assembleia Geral da FPF que visam a atribuição do título de presidente honorário da FPF ao Dr. Fernando Gomes e de um voto de louvor às direções da FPF, com gestão nos últimos três mandatos", lê-se num comunicado enviado hoje às redações.

Fernando Gomes está presentemente a cumprir o terceiro e último mandato à frente da entidade que tutela o futebol nacional.

De acordo com António José Marques da Silva, Presidente da Comissão Coordenadora da Mesa do Plenário das ADR e líder diretivo da Associação de Futebol de Vila Real, a aprovação das propostas a apresentar na AG federativa visa "reconhecer e enaltecer todo um percurso notável" que Fernando Gomes evidenciou em prol do futebol português, "assente num trabalho assinalável e sem precedentes, o qual foi alicerçado nas pessoas que deram corpo às direções federativas lideradas pelo atual presidente".

Na mesma nota, as associações detalham que no encontro de sábado abordaram ainda assuntos relacionados com programas em parceria com a FPF, segurança e policiamento dos jogos e Orçamento do Estado para o desporto.