Avançado brasileiro Diogo Bezerra é o primeiro reforço de inverno do Rio Ave

O extremo, de 23 anos, assinou um contrato válido até 2030 com o emblema vila-condense, onde já começou a treinar com os novos companheiros.



Diogo Bezerra chega ao futebol português após ter começado a temporada no OFK Belgrado, do principal escalão da Sérvia, ao serviço do qual participou em 20 jogos, com dois golos e oito assistências.



O atacante brasileiro conta, ainda, com uma passagem pelos eslovenos do NS Mura, além de ter jogado, no seu país, no Red Bull Bragantino, Ferroviária, Porto Vitória e Atlético Mineiro, no qual completou a formação.



O Rio Ave não divulgou os números do negócio, mas a imprensa sérvia adianta que os vila-condenses pagaram 1,8 milhões de euros pela aquisição do avançado.



Diogo Bezerra é o primeiro reforço garantido pelo clube da foz do Ave nesta ‘janela’ de transferências de janeiro.

