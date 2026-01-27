Futebol Nacional
Avançado espanhol Héctor Hernández deixa Corinthians e reforça Gil Vicente
O Gil Vicente, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou esta terça-feira a contratação do avançado espanhol Héctor Hernández, que jogava no Corinthians, do principal escalão do Brasil.
O atacante, de 30 anos, assinou um contrato até 2027 com o emblema barcelense e já trabalha com o plantel orientado por César Peixoto.
Héctor Hernández regressa assim ao futebol português, após alinhar duas épocas no Desportivo de Chaves, ao serviço do qual participou em 58 jogos e apontou 21 golos, antes de se transferir para o Corinthians.
Na equipa brasileira, em duas épocas, o ponta de lança teve números mais modestos, com dois golos em 24 jogos, o que levou à rescisão de contrato, podendo o jogador assinar, agora, sem encargos para o Gil Vicente.
O avançado espanhol foi formado no Atlético de Madrid e, no seu país, conta com passagens por Albacete, Málaga, Rayo Majadahonda, Fuenlabrada e Cultural Leonesa.
Héctor Hernández, que vem colmatar a saída de Pablo para os ingleses do West Ham, é o segundo ‘reforço de inverno’ do Gil Vicente, que antes já tinha assegurado a contratação do guarda-redes brasileiro Lucão, ao Bragantino.
