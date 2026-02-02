AVS anuncia Mateus Pivô e prepara fecho do mercado com mais dois reforços

Mateus Pivô chega ao emblema nortenho por cedência temporária do Brusque FC até junho de 2027 e surge como substituto de Diogo Spencer, que rescindiu contrato na última semana.



Aos 28 anos, o defesa, com 1,85 metros, terá a primeira experiência futebolística fora do Brasil, depois de um percurso inteiramente feito no país de origem.



Natural do estado do Rio de Janeiro, Pivô passou a última temporada e meia ao serviço do Brusque, período em que foi presença regular na equipa.



Na chegada a Vila das Aves, Mateus Pivô manifestou confiança no novo desafio. “As expectativas são boas, vou dar o meu melhor pelo AFS e espero fazer uma boa competição”, afirmou, sublinhando que chega “para jogar na I Liga e ajudar o clube”.



O jogador destacou ainda a “velocidade e força” como as suas principais características, sublinhando ter capacidade para “chegar à linha de fundo, dar assistências, marcar golos e ajudar a equipa”.



Sobre a mudança para Portugal, Pivô classificou-a como "única" na carreira e mostrou-se confiante na possibilidade de a equipa, no último lugar do campeonato, poder alcançar o objetivo da permanência.



O AVS ainda deverá oficializar hoje o avançado francês Antoine Baroan, de 25 anos, por empréstimo do Rapid Bucareste, da Roménia, e mais um extremo, tudo apontando para um jogador inglês a atuar no campeonato grego.