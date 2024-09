AVS contrata guarda-redes Guillermo Ochoa

O guarda-redes mexicano, de 39 anos, ameaça ser o mais mediático reforço do fecho do mercado, ainda por cima para um clube acabado de subir ao principal escalão.



Ochoa, com mais de 150 internacionalizações pelo México, cumpre os desígnios da equipa técnica liderada por Vítor Campelos, desejoso de um guarda-redes experiente e com provas dadas.



O mítico guarda-redes é o segundo reforço anunciado pelo AVS, depois do médio brasileiro Gustavo Assunção, que alinhava no Famalicão, mas já no limite do tempo ainda foi anunciada a chegada do avançado Rodrigo Ribeiro, por empréstimo do Sporting.



É possível que o AVS consiga um segundo reforço para o ataque, uma solução que poderá passar por um jogador atualmente sem clube.