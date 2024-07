AVS contrata internacional sub-21 da Colômbia

O internacional colombiano de sub-21 Cristian Devenish, que pertencia aos quadros do Atlético Nacional, equipa do seu país, vai ser jogador do AVS nas próximas duas temporadas, anunciou o emblema da I Liga portuguesa de futebol.

“O AVS contratou a título definitivo o jogador colombiano, internacional sub-21 e integrante da seleção que disputou o torneio pré-olímpico Cristian Devenish. O jogador chega a custo zero, oriundo do Atlético Nacional (Colômbia), com um contrato válido por duas épocas”, pode ler-se na informação partilhada pela comunicação do AVS.



Citado pelo clube, o defesa central, que na época passada esteve emprestado ao Rio Ave, após passagens anteriores por Boavista e Vizela, confessou chegar ao AVS “com muita vontade” de se “afirmar novamente na I Liga”.



No AVS, Devenish, de 1,92 metros de altura, vai ter concorrência dos repetentes Clayton, Jorge Teixeira e Thiago Freitas, além do também reforço Baptiste Roux.