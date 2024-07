AVS empata na apresentação do Trofense aos seus associados

O AVS, recém-promovido ao principal escalão, empatou hoje 1-1 na visita ao Trofense, em jogo particular de futebol, que serviu de apresentação da equipa da Liga 3 aos seus associados.

Os locais inauguraram o marcador, por Eric, aos 33 minutos, mas Nenê restabeleceu a igualdade e fixou o resultado final, aos 47.



O técnico Vítor Campelos iniciou este jogo de preparação com Pedro Trigueira, Clayton, Jorge Teixeira, Denenish, KIki, Jonatan Lucca, Luís Silva, Carlos Daniel, Yair Mena, Mercado e Samuel Granada.



Jogaram ainda Simão Bertelli, Nenê, Talles, Eric Veiga, Gustavo Mendonça, Zé Ricardo, Mucuana, Thiago e Baptiste Roux.



Vasco Lopes, Fernando Fonseca e Léo Alaba estiveram, por sua vez, ausentes deste particular, o primeiro de quatro jogos já realizados em que a equipa do principal escalão não venceu.