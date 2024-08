AVS garante extremo francês cedido pelo Inter de Milão

Segundo as informações partilhadas pelo emblema nortenho, o jogador, de 20 anos, deverá juntar-se aos novos companheiros a partir de quinta-feira, numa opção por Portugal e o AVS que Kamate justificou por considerar tratar-se do “projeto ideal”.



“Preferi o AVS, apesar dos convites do Anderlecht (Bélgica) e do Mérida (Espanha), porque entendi que era o projeto ideal para crescer como jogador e como pessoa. O treinador falou comigo e convenceu-me que este era o passo correto”, disse Kamate, citado pela comunicação do AVS.



“Ansioso” pela estreia na liga portuguesa, o francês, que também tem nacionalidade costa-marfinense, disse estar identificado com o futebol luso, tendo defrontado o Benfica para a Youth League e Liga dos Campeões (foi suplente na Luz no empate 3-3, na última temporada).



Issiaka Kamate é o segundo reforço anunciado pelo AVS para os corredores laterais do ataque, depois do regresso à Vila das Aves do nigeriano Tunde, agora a título definitivo, após meia época por empréstimo dos espanhóis do Valladolid, mas ainda são esperados mais jogadores até ao final do fecho do mercado.