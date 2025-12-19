AVS oficializa saída do treinador João Pedro Sousa

Num curto comunicado, pode ler-se que "a AVS Futebol SAD e o treinador João Pedro Ramos Borges Sousa chegaram a acordo para a cessação do contrato de trabalho desportivo que ligava as duas partes".

João Pedro Sousa substituiu José Mota, rendido interinamente por Fábio Espinho no jogo com o Benfica (derrota caseira por 3-0), na sexta jornada, mas não conseguiu ir além de dois empates no campeonato, num registo que incluiu seis derrotas.

A melhor prestação do técnico no clube foi conseguida na Taça de Portugal, após vitórias diante do Fornos de Algodres (7-0) e Académico de Viseu (7-6 nas grandes penalidades, após 0-0 nos 120 minutos).

O AVS ocupa o último lugar na I Liga, com apenas três pontos, a seis do penúltimo Tondela, também em zona de descida direta, e a sete do Casa Pia, em lugar de play-off.

A agência Lusa apurou que João Henriques deverá ser apresentado como novo treinador do AVS no sábado, durante a conferência de antevisão ao jogo com o Nacional, da 15.ª jornada da I Liga, marcada para as 12:30, nas instalações do clube.