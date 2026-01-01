AVS reforça baliza com guarda-redes brasileiro Adriel Ramos

“Adriel Ramos, prestes a completar 25 anos, é reforço do AVS para a baliza”, informa a formação nortenha nas redes sociais, adiantando que “o brasileiro chega emprestado pelo Grémio de Porto Alegre até junho, com opção de compra do passe”.



Em 2025, Adriel, de 1,95 metros, esteve cedido ao Athletic, clube da Série B orientado pelo português Rui Duarte.



“Chego à Vila das Aves com muita motivação. Sei que a situação não é fácil, mas vou tentar ajudar e contribuir dentro de campo”, disse o jogador aos órgãos oficiais do clube.



Formado no Grémio, clube onde se estreou como profissional, Adriel manifestou a vontade de jogar em Portugal.



“Tive outras propostas do Brasil, mas quando chegou a proposta do AVS não pensei duas vezes. Preparei-me para chegar da melhor forma possível”, acrescentou.



Sobre as suas principais características, o guarda-redes disse “sair bem da baliza” e saber “jogar com os pés”.



No AVS, onde já começou a trabalhar, Adriel terá a concorrência de João Gonçalves, Simão Bertelli e Pedro Trigueira, mas é provável que um deles venha a deixar a equipa, última classificada da principal liga portuguesa de futebol.