Bacci pede Tondela "assertivo" na receção ao Arouca

“Temos de ser mais assertivos, mais focados nos momentos dos jogos. Sem dúvida. Temos de ganhar jogos, sem dúvida, é o nosso objetivo”, reconheceu Cristiano Bacci.



O técnico ‘auriverde’ reconheceu ainda que os atletas “ficam afetados” com os resultados negativos de um jogo para o outro e esse “é um problema das equipas que estão no fundo da tabela classificativa”, em risco de descer para a II Liga.



“Antes de mais, temos de encontrar o melhor momento e é mesmo isso que temos de melhorar. Encontrar a melhor forma de ter a cabeça limpa para pontuar. Não é fácil, mas esse é o trabalho que temos feito nesses dias, depois de três derrotas seguidas, é muito importante e amanhã [sábado] espero uma reação ”, admitiu.



Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de sábado, pelas 15:30, o técnico assumiu que o plantel tem estado “a trabalhar forte para novos resultados” neste novo ano, “não por ser um desejo ou obrigação, mas por crença e foco de que vai melhorar” ao longo desta época.



Sobre o adversário, Cristiano Bacci reconheceu que o Arouca “tem um bom plantel, com jogadores com qualidade e experiência na I Liga, mas não é uma equipa invencível e é uma das piores ao nível defensivo”.



“Nós sabemos quais são os pontos fracos e fortes do adversário e temos que olhar para isso, mas também não temos de mudar o nosso pensamento de futebol e a nossa maneira de jogar”, admitiu.



No seu entender, a equipa do Tondela “tem de estar focada em encontrar os buracos da equipa adversária” para os três pontos ficarem em casa, uma vez que neste campeonato o clube beirão ainda não conseguiu uma vitória no Estádio João Cardoso.



Tondela, em 17.º lugar, com nove pontos, e Arouca, 16.º com 14, defrontam-se no sábado, pelas 15:30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, com arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.

