Futebol Nacional
Bas Kuipers reforça Arouca até ao final da temporada
O Arouca, da I Liga, oficializou hoje a contratação por empréstimo, sem opção de compra, do lateral-esquerdo neerlandês Bas Kuipers, proveniente do Twente.
O defesa, de 31 anos, assinou pelos 'lobos' até ao final da presente temporada e junta-se assim a Arnau Solà e Amadou Danté como opções para o lado esquerdo da defesa de Vasco Seabra.
Natural de Amsterdão, Kuipers realizou a formação no Ajax, antes de se mudar para o Excelsior, onde se estreou no primeiro escalão neerlandês.
Nos Países Baixos representou ainda o ADO Den Hag, NEC e o Go Ahead Eagles, onde foi companheiro de equipa de José Fontán, que reencontra agora em Arouca.
No estrangeiro, conta apenas com uma breve experiência ao serviço do Viitorul Constanta, que lhe valeu os únicos títulos da carreira até agora.
Na última temporada mudou-se para o Twente e tornou-se figura predominante, tendo participado em 41 jogos e apontado quatro golos. Este ano, perdeu algum espaço na equipa e somou apenas 204 minutos em todas as competições.
O internacional jovem pela seleção dos Países Baixos usará o número 25 durante a sua passagem pelo Arouca.
