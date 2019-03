Benfica audaz e eficaz vence no Dragão e é líder isolado

Marcos Celso - RTP Comentários 02 Mar, 2019, 22:26 / atualizado em 02 Mar, 2019, 22:38 | Futebol Nacional

Ambas as equipas mostraram-se audazes desde o início. Bola a rondar as duas balizas assim que começou o clássico, embora sem grandes lances de perigo durante os 15 minutos iniciais.



Pizzi reclamou um penálti. Logo a seguir, livre perigoso a favor do FC Porto. E, foi daqui que surgiu o golo da equipa da casa, por intermédio de Adrián Lopéz, em lance de insistência. Pouco depois, Pizzi desperdiçou lance de golo para defesa apertada de Casillas.







Aos 25', surge na área, isolado, João Félix a marcar no Dragão. A jovem 'certeza' não falhou na hora de rematar para as redes adversárias e empatar o resultado. O FC Porto reagiu de imediato, insistindo num ritmo elevado, Seferovic podia ter desfeito o empate, mas o intervalo chegou sem alterações no marcador.







Na segunda parte, entrada com sinal mais por parte dos 'dragões'. Só que Rafa fez das suas e, aos 52', rematou à entrada da área dilatando o resultado (1-2).



A partir deste momento, o jogo tornou-se um pouco mais duro no relvado. Alguns lances foram disputados como se fossem os últimos. Aos 73', Samaris não marcou mas tirou o golo ao FC Porto com um corte "in-extremis" mesmo em frente à baliza 'encarnada'.







Rafa protagonizou a papel químico o lance do golo, mas o esférico saiu ao lado. Ânimos exaltados no relvado e nas bancadas em lance de muitos nervos e empurrões.