Não será uma "partida" de Carnaval, mas chamam-lhe a partida do ano em Portugal. Há três cenários em jogo: reforço de liderança do FC Porto, novo líder na I Liga ( Benfica) ou tudo ficar na mesma no topo da tabela. Ambos os treinadores já disseram que nada será decidido neste clássico, , mas o ponto que separa as duas equipas obriga a muitas emoções.