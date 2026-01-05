Benfica B empata a um golo com FC Porto B no Seixal

O benfiquista Jelani Trevisan, aos 58 minutos, de grande penalidade, inaugurou o marcador no Seixal, mas o defesa Gabriel Brás repôs a igualdade para o conjunto, aos 74, impedindo o terceiro êxito consecutivo das ‘águias’ na competição.



Apesar do ascendente na primeira parte, os benfiquistas não conseguiram concretizar as oportunidades que tiveram através de Daniel Banjaqui e José Neto, aos oito e 37 minutos, respetivamente.



Os portistas, que aos 15 minutos viram o VAR reverter um cartão vermelho a João Teixeira para amarelo, só aos 40 conseguiram ameaçar num remate de André Miranda travado pelo guarda-redes Voitinovicius, mantendo-se o nulo até ao intervalo.



O Benfica B entrou forte na segunda parte e, após um remate à trave de Olívio Tomé e de um disparo de Rodrigo Rêgo travado pelo guardião João Costa, aos 50 e 51 minutos, respetivamente, inaugurou o marcador num penálti convertido por Jelani Trevisan, aos 58.



A perder por 1-0, o FC Porto B reagiu ao golo sofrido e repôs a igualdade, aos 74 minutos, por intermédio do defesa Gabriel Brás que se antecipou a Martim Ferreira e cabeceou com êxito para o 1-1, após assistência de Dinis Rodrigues.



Os ‘dragões’ galvanizaram-se com o empate e procuraram chegar ao golo da vitória na reta final do jogo. Tiago Andrade e Dinis Rodrigues só não operaram a reviravolta aos 81 e 84 minutos, respetivamente devido a defesas atentas de Voitinovicius.



Com a igualdade registada, as ‘águias’ seguem na oitava posição, com 22 pontos, enquanto o FC Porto B ocupa o 17.º e penúltimo lugar, com 18, os mesmos que Feirense, Oliveirense e Portimonense.







Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – FC Porto B, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Jelani Trevisan, 58 minutos (grande penalidade).



1-1, Gabriel Brás, 74.



Equipas:



- Benfica B: Voitinovicius, Daniel Banjaqui, João Fonseca, Rui Silva, José Neto (Tiago Parente, 62), Martim Ferreira, Miguel Figueiredo (Ivan Lima, 79), Diogo Prioste (Tomás Cruz, 45), João Rego (Olívio Tomé, 45), Jelani Trevisan e Rodrigo Rêgo (Gonçalo Moreira, 62).



(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Tiago Parente, Tomás Cruz, Federico Coletta, Gonçalo Moreira, Francisco Neto, Peter Edokpolor, Ivan Lima e Olívio Tomé).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- FC Porto B: João Costa, Dinis Rodrigues, Gabriel Brás, Felipe Silva, Kaio Henrique (Gonçalo Sousa, 63), Tiago Silva, João Teixeira (André Oliveira, 63), Kauê Rodrigues (Mateus Mide, 72), André Miranda, Leonardo Vonic (Melnichenka, 88) e Yann Karamoh (Tiago Andrade, 72).



(Suplentes: Gonçalo Ribeiro, António Ribeiro, Luís Gomes, Mateus Mide, André Oliveira, Bernardo Lima, Tiago Andrade, Gonçalo Sousa e Melnichenka).



Treinador: João Brandão.



Árbitro: David Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Teixeira (11), Dinis Rodrigues (31), Martim Ferreira (45), Felipe Silva (64), Banjaqui (64), Kauê Rodrigues (71), Tiago Andrade (75) e Tiago Parente (86).



Assistência: Cerca de 700 espetadores.

