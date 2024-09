Benfica B na frente

Os pacenses tentavam aproveitar a embalagem da Taça de Portugal para ‘arrepiar caminho’ no campeonato, mas o Benfica B tinha tranquilidade classificativa e uma estabilidade que lhe garantiram uma serenidade que ajuda a explicar o resultado nos momentos decisivos do jogo.



A primeira parte teve poucos lances junto das duas balizas, mas os ‘encarnados’ foram mais eficazes e adiantaram-se por Kiko, aos 32 minutos, após lance de insistência pela direita.



O Paços tentou reagir no segundo tempo e até conseguiu acercar-se mais vezes da baliza de André Gomes, fundamental nos ataques mais perigosos dos locais, mas seria o Benfica B a marcar de novo, aos 79 minutos, num lance construído por jogadores saídos do banco de suplentes, com Luan a cruzar para o cabeceamento de João Veloso.



Mais com coração do que com cabeça, o Paços subiu linhas e tentou minimizar os números do resultado, mas ainda iria sofrer o terceiro, já nos descontos, num remate feliz de José Melro, aos 90+5.



Com este resultado, o Benfica B subiu à liderança provisória da II Liga, com 13 pontos, enquanto o Paços de Ferreira mantém o penúltimo lugar, em zona de descida direta, com apenas quatro, arriscando ser lanterna-vermelha no final da jornada.







Jogo no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.



Paços de Ferreira – Benfica B, 0-3



Ao intervalo: 0-1.







Marcadores:



0-1, Kiko, 32 minutos.



0-2, João Veloso, 79.



0-3, José Melro, 90+5.







Equipas:



- Paços de Ferreira: Marafona, Anilson (Emerson Pata, 77), Diegão, Ferigra, Antunes (Costinha, 63), Gonçalo Nogueira, Welton Jr. (Joffrey, 87), João Caiado (Rui Pedro, 63), Uilton, Rui Fonte e Lumungo (Pavlic, 63).



(Suplentes: Jeimes, Gonçalo Cardoso, Rui Pedro, Marcos Paulo, Pavlic, Emerson Pata, Joffrey, Costinha e Renteria).



Treinador: Ricardo Silva.



- Benfica B: André Gomes, Diogo Spencer, Gustavo Marques, João Fonseca (Lacroix, 77), Kiko, Diogo Prioste, Rafael Luís (João Veloso, 59), João Rêgo (Nuno Félix, 58), Hugo Félix (Luan Farias, 69), Gerson Sousa e Gustavo Varela (José Melro, 69).



(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Lacroix, Leandro Santos, Nuno Félix, João Veloso, Paulo Okon, Ivan Lima, José Melro e Luan Farias).



Treinador: Nelson Veríssimo.







Árbitro: Fá Sanhá (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Hugo Félix (10), Gonçalo Nogueira (19), Anilson (52), João Rêgo (57), Lumungo (58), Rui Fonte (75) e Welton Jr. (87).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.