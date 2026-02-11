Benfica com maior lucro mundial nas últimas 10 janelas de transações de futebolistas

De acordo com o boletim semanal daquele grupo de pesquisa, as ‘águias’ tiveram um saldo positivo de 346 milhões de euros (ME), verba que inclui bónus e cláusulas adicionais, bem como percentagens em futuras vendas.



Seguiram-se os franceses do Lille, com 273 ME, e os neerlandeses do Ajax, com 270 ME, ao passo que FC Porto e Sporting estão no sétimo e nono lugares dessa contabilidade, com 178 ME e 169 ME, respetivamente.



Nas últimas cinco épocas, o Benfica teve 811 ME de receitas e 465 ME de despesas, para um volume de negócios de 1.276 ME, em 135 transações.



Já o FC Porto, líder isolado da I Liga, e o bicampeão português Sporting arrecadaram 479 ME e 507 ME e gastaram 301 ME e 338 ME, num total de 90 e 106 movimentações, respetivamente.



O Sporting de Braga é 18.º classificado, com 138 ME positivos, resultantes de 235 ME de proveitos e 97 ME de despesas, por entre 80 transferências.



Os ingleses do Chelsea, campeões mundiais, lideraram em prejuízo, com um saldo negativo de 883 ME, alicerçado em recordes de receitas (1.174 ME), gastos (2.057 ME), volume de negócios (3.231 ME) e transações (138), cujo valor máximo também foi atingido pelos italianos da Juventus.



Manchester United, que foi treinado pelo português Ruben Amorim entre novembro de 2024 e janeiro de 2026, e Arsenal, líder isolado da Premier League, reforçaram a supremacia inglesa no pódio dos emblemas com maior défice, ao averbarem perdas de 859 ME e 814 ME, respetivamente.



Cingindo a pesquisa do CIES às últimas duas janelas de transferências, referentes a 2025/26, o Arsenal registou 362 ME negativos, que foram impactados pela contratação do avançado sueco Viktor Gyökeres ao Sporting, por 65,8 ME fixos - aos quais se podem acrescentar 10,3 ME em variáveis -, na venda mais elevada do futebol português no atual exercício.



O campeão Liverpool (244 ME) e o Manchester City (208 ME) foram outros clubes ingleses com maiores perdas, cabendo aos ‘reds’ os recordes de despesas (499 ME) e volume de negócios (754 ME), ao passo que o Chelsea sobressaiu em receitas (398 ME) e transações (31), em igualdade com a Juventus.



No extremo oposto da tabela, os franceses do Mónaco foram os únicos a superar os três dígitos de saldo positivo, com 149 ME, à frente dos ingleses do Wolverhampton (98 ME) e do Southampton (89 ME), do segundo escalão.



O Sporting persegue esse pódio, ao acumular 87 ME, após 189 ME de proveitos e 102 ME de gastos, com 291 ME em volume e 22 transações.



O Benfica surge em 37.º, com 27 ME - 158 ME em receitas e 131 ME em despesas, por entre 21 movimentações -, enquanto o Sporting de Braga é 48.º, com 12 ME - 54 ME em proveitos e 42 ME em gastos, totalizando 14 negócios.



Dos quatro clubes portugueses analisados, o FC Porto é o único com saldo negativo esta temporada, estimado em 22 ME, pois desembolsou 101 ME, acima dos 79 ME recebidos, após 22 transferências, ocupando o 65.º lugar.



