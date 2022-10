Benfica defende liderança no Dragão

Já o FC Porto chega ao clássico na melhor fase da temporada, moralizado por cinco vitórias seguidas, duas das quais que lhe permitiram manter-se na luta pelos oitavos de final da Liga dos Campeões, e outra, a última, uma goleada ao Anadia (6-0) na Taça de Portugal.



Apesar de já terem cedido uma derrota na prova, diante do Rio Ave, e um empate, com o Estoril Praia, ambos fora de casa, os "dragões" encontram a maior fortaleza no seu reduto, onde, em quatro partidas realizadas esta época, venceram Marítimo, Sporting, Desportivo de Chaves e Sporting de Braga.



O capitão dos portistas, Pepe, será a grande ausência do conjunto de Sérgio Conceição, visto que ainda recupera de lesão e falhou os últimos três encontros dos campeões nacionais, pelo que Fábio Cardoso e David Carmo podem assumir novamente o centro da defesa. Já o FC Porto chega ao clássico na melhor fase da temporada, moralizado por cinco vitórias seguidas, duas das quais que lhe permitiram manter-se na luta pelos oitavos de final da Liga dos Campeões, e outra, a última, uma goleada ao Anadia (6-0) na Taça de Portugal.Apesar de já terem cedido uma derrota na prova, diante do Rio Ave, e um empate, com o Estoril Praia, ambos fora de casa, os "dragões" encontram a maior fortaleza no seu reduto, onde, em quatro partidas realizadas esta época, venceram Marítimo, Sporting, Desportivo de Chaves e Sporting de Braga.O capitão dos portistas, Pepe, será a grande ausência do conjunto de Sérgio Conceição, visto que ainda recupera de lesão e falhou os últimos três encontros dos campeões nacionais, pelo que Fábio Cardoso e David Carmo podem assumir novamente o centro da defesa.



Em dúvida até perto da hora do jogo estão o lateral João Mário e o avançado Galeno, segundo revelou na véspera o treinador portista.

Em dúvida até perto da hora do jogo estão o lateral João Mário e o avançado Galeno, segundo revelou na véspera o treinador portista.

O líder Benfica e o segundo classificado FC Porto enfrentam-se, esta sexta-feira, no encontro de abertura da 10.ª jornada, num clássico no Estádio do Dragão, onde os encarnados vão defender a liderança isolada."Águias" e "dragões" entram em campo a partir das 20h15, na cidade do Porto, separados por apenas três pontos, com vantagem para o Benfica, que segue sem qualquer derrota nos 18 jogos oficiais já disputados – no campeonato soma oito vitórias e um empate.Os encarnados vão não só defender o primeiro lugar e a invencibilidade, perante um dos maiores rivais, como terão ainda a chance de cimentar a liderança, ainda que, para tal, precisem de ultrapassar um oponente que não conseguem bater há quase quatro anos, desde março de 2019, precisamente quando saiu do Dragão com um triunfo pela última vez (2-1).O duelo com o FC Porto acontece poucos dias depois de ter sofrido para afastar o Caldas, da Liga 3, na Taça de Portugal, embora tenha apresentado um ‘onze’ com jogadores menos utilizados.No Dragão, o técnico Roger Schmidt deverá voltar a apostar nos jogadores que lhe dão mais garantias, incluindo o brasileiro David Neres, que recuperou dos problemas físicos que o afetaram nas últimas semanas.





Benfica, primeiro classificado com 25, e FC Porto, segundo a três pontos, disputam a liderança da I Liga, esta sexta-feira, a partir das 20h15, em jogo da 10 jornada, no Estádio do Dragão, no Porto, com arbitragem de João Pinheiro.