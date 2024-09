Benfica e Sporting podem enfrentar-se na final da Taça da Liga feminina

As ‘águias’, que venceram quatro das cinco edições da competição, defrontam o Marítimo nos quartos de final, agendado para 15 de dezembro, com o vencedor do encontro a jogar nas ‘meias’ com Torreense ou Racing Power.



Já o Sporting ainda aguarda pelo adversário dos ‘quartos’, que sairá da partida entre Valadares Gaia e Clube de Albergaria, e, se vencer, terá pela frente Damaiense ou Sporting de Braga, que conquistou a prova em 2021/22.



Os desafios das ‘meias’, disputados em duas mãos, apenas acontecem em 22 de janeiro e 12 de fevereiro de 2025.



O Benfica venceu quatro das cinco edições da Taça da Liga feminina, em 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2023/24, enquanto em 2021/22 foi o Sporting de Braga que triunfou, numa final frente às ‘encarnadas’.