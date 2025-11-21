Benfica elimina o Atlético da Taça de Portugal

No Estádio do Restelo, casa emprestada do Atlético, o Benfica começou a cometer muitos erros na primeira fase de construção, que não foram aproveitados pela turma da tapadinha.





Jogo praticamente sem balizas nos primeiros 21 minutos, exceção feita para um remate forte e perigoso de Joãozinho logo no início da partida.

Pouco depois, Ricardo Dias ao segundo poste cabeceou à figura de Samuel Soares. Os encarnados responderam por Ivanovic, na sequência de um canto, mas o remate do croata saiu fraco e torto ao lado.À passagem da meia hora, o Benfica esteve perto de inaugurar o marcador. Bom trabalho de Dedic dentro da área com o remate forte a ser defendido pelo guarda-redes do Atlético. No canto António Silva, à boca da baliza, encostou mas a bola saiu por cima da baliza de Rodrigo Dias.O Atlético sacudiu a pressão dos encarnados e por duas vezes causou perigo junto à baliza das águias. Délcio rubricou um pontapé acrobático, mas Samuel Soares agarrou junto ao pote, e numa recuperação de bola Catarino rematou por cima.Para a segunda parte José Mourinho mexeu na equipa e mudou quatro jogadores, Saíram Tomás Araújo, Barrenechea, Ivanovic e João Rego, entram Dahl, Ríos, Barreiro e Schjelderup.Fruto das alterações, os encarnados tornaram-se uma equipa mais agressiva e com mais chegada à zona de finalização. O Atlético defendia com tudo e ainda assustava em tímidos contra-atques.Ao minuto 73, o Benfica conseguiu derrubar a muralha defensiva do Atlético. Na sequência de um canto, Richard Ríos cabeceou no coração da área para o fundo da baliza. Pouco depois os encarnados ampliavam o marcador através da marcação de uma grande penalidade convertida por Pavlidis.Já no período de descontos, nova grande penalidade a favorecer o Benfica. Otamendoi assumiu a marcação do castigo máximo propocionando uma grande defesa ao guarda-redes do Atlético.O próximo encontro do Benfica é já na terça-feira frente ao Ajax, em Amesterdão, em jogo da quinta jornada da fase de liga das Liga dos Campeões.