Benfica manifesta "profundo pesar"

"O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Silvino, antigo guarda-redes do clube e da seleção nacional, figura marcante de uma geração que muito honrou o emblema ao peito", reagiram os `encarnados`, em comunicado divulgado no seu site oficial.

Nascido em Setúbal, em 1959, Silvino representou Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Desportivo das Aves, Benfica, FC Porto e Salgueiros ao longo de duas décadas como jogador e conquistou oito troféus, por entre 23 internacionalizações ao serviço da seleção principal de Portugal.

Silvino representou o Benfica ao longo de nove épocas, somando 330 jogos oficiais e contribuindo para a conquista de seis troféus: quatro campeonatos nacionais (1986/87, 1988/89, 1990/91 e 1993/94), uma Taça de Portugal (1986/87) e uma Supertaça Cândido de Oliveira (1988/89).

E também esteve entre os postes nas duas últimas finais da Taça dos Campeões Europeus disputadas pelos `encarnados`, primeiro em 1988, frente aos neerlandeses do PSV, e, depois, em 1990, contra os italianos do AC Milan.

"A sua dedicação, profissionalismo e qualidade entre os postes deixaram uma marca indelével na história do clube. Mais do que os títulos e os números, ficará para sempre a memória de um atleta que serviu o Benfica com compromisso, paixão, orgulho e espírito de equipa, elevando os valores que definem o clube", realçaram as `águias`, que endereçaram "as mais sentidas condolências" à família, amigos e todos os que com ele privaram.

Depois de `pendurar` as luvas, Silvino dedicou-se ao treino especializado de guarda-redes, com passagens por FC Porto, os ingleses do Chelsea e do Manchester United, os italianos do Inter Milão e os espanhóis do Real Madrid, sempre integrado na equipa técnica de José Mourinho, atual treinador do Benfica, antes de uma última experiência nos sudaneses do Al Hilal Omdurman.