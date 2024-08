Benfica na final da Supertaça feminina

Na marca dos 11 metros, Carole Costa, Marie Alidou e Anna Gasper ‘faturaram’ para as campeãs nacionais, enquanto apenas Inês Matos o conseguiu para o Damaiense, depois de, no tempo regulamentar, as visitantes se terem adiantado por Tânia Mateu (28) e de Cristina Martin-Prieto (80) ter forçado o desempate.



Com este triunfo, o Benfica vai defrontar o Racing Power ou o Sporting, que disputam hoje a outra meia-final, na final prevista para sábado, no Estádio do Restelo, em Lisboa.



Apesar da maior posse de bola do Benfica, as melhores oportunidades da primeira parte pertenceram às visitantes, que chegaram ao intervalo a vencer com mérito, após uma falha de interceção de Marit Lund, que deixou Tânia Mateu (28) à vontade para marcar num remate cruzado de fora da grande área.



O golo pareceu um pouco consentido, mas Gabi Gonçalves (09) já tinha avisado que o Damaiense não tinha ido ao Seixal limitar-se a defender e Lidiane Anutes (38) também testou a atenção de Rute Costa.



Na segunda parte, o domínio do Benfica intensificou-se e o Damaiense praticamente abdicou de atacar a baliza adversária, enquanto o Benfica privilegiou o corredor direito, com o adiantamento de Catarina Amado no terreno, para lançar o perigo nas imediações da área contrária.



Foi precisamente na resposta a um cruzamento de Catarina Amado que Cristina Martín-Prieto (80) empatou o encontro, que só foi para as grandes penalidades porque Marie Alidou (90+3), isolada, permitiu a defesa de Melissa Dagenais, e Martin-Prieto (90+4), no último ‘suspiro’, acertou na trave.



No desempate por grandes penalidades, a guarda-redes do Benfica, Rute Costa, foi decisiva ao deter os remates de Lidiane Antunes, Tânia Mateu e Nicole Nunes, sendo batida apenas por Inês Matos.



Já pelo Benfica, só Marit Lund errou o ‘alvo’, atirando ao lado, enquanto Carole Costa, Marie Alidou e Anna Gasper bateram a ‘guardiã’ visitantes e apuraram as 'encarnadas' para a final.



Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.



Benfica – Damaiense, 1-1 (3-1 gp).



Ao intervalo: 0-1.



No final do tempo regulamentar: 1-1.



Marcadoras:



0-1, Tânia Mateu, 28 minutos.



1-1, Cristina Martín-Prieto, 80.







Marcadoras no desempate por grandes penalidades:



0-0, Lidiane Antunes (defesa da guarda-redes).



1-0, Carole Costa.



1-0, Tânia Mateu (defesa da guarda-redes).



1-0, Marit Lund (ao lado).



1-1, Inês Matos.



2-1, Marie Alidou.



2-1, Nicole Nunes (defesa da guarda-redes).



3-1, Anna Gasper.



Equipas:



- Benfica: Rute Costa, Catarina Amado, Carole Costa, Laís Araújo (Christy Ucheibe, 58), Andreia Faria, Anna Gasper, Andreia Norton (Pauleta, 77), Marit Lund, Chandra Davidson (Beatriz Cameirão, 58), Marie Alidou e Cristina Martín-Prieto.



(Suplentes: Thaís Lima, Joana Silva, Beatriz Cameirão, Nycole Raysla, Letícia Almeida, Christy Ucheibe, Pauleta e Neide Guedes).



Treinadora: Filipa Patão.



- Damaiense: Guro Pettersen (Melissa Dagenais, 46), Madalena Contente (Inês Moreira, 88), Inês Matos, Sydney Parker, Anna Torslov, Tânia Mateu, Daniela Santos, Nicole Nunes, Joana Dantas (Ema Cruz,68), Lidiane Antunes e Gabi Gonçalves.



(Suplentes: Carolina Joia, Melissa Dagenais, Inês Moreira, Ema Cruz, Carolina Costa, Marie Blommaert e Catarina Almeida).



Treinador: Thorlákur Árnason.



Árbitro: Maria Inês Andrada (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marit Lund (48).



Assistência: cerca de 800 espetadores.