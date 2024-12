Benfica-Racing Power jogo "grande" dos "oitavos" da Taça

A cerimónia decorreu na Cidade do Futebol, tendo o sorteio ditado que as encarnadas meçam forças com o Racing Power, conjunto que venceram na final do ano passado por 4-1.



Já o Sporting, semifinalista vencido pelo Benfica em 2023/24, vai receber o Marítimo, também da Liga principal e que na ronda anterior foi a casa do FC Porto, equipa que se estreou este ano no futebol feminino, ingressando na terceira divisão, vencer por 1-0, enquanto o Sporting de Braga, o outro semifinalista, desloca-se a casa do Gil Vicente, da segunda divisão.



Eis o quadro completo dos jogos:



Valadares Gaia (L) - Estoril Praia (L)



Vitória Guimarães (II) - União de Leiria (III)



Benfica (L) - Racing Power (L)



Albergaria (L) - Torreense (L)



Gil Vicente (II) - Sporting de Braga (L)



Sporting (L) - Marítimo (L)



Feirense (III) - Rio Ave (II)



Damaiense (L) - Futebol Benfica (II)