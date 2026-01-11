Futebol Nacional
Benfica reforça liderança do Grupo B da `Champions` feminina de hóquei em patins
O Benfica reforçou hoje a liderança do Grupo B da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, ao vencer em casa as espanholas do HC Palau Plegamans por 4-1, em encontro da terceira jornada.
Raquel Santos, aos seis e 11 minutos, Maria Sofia Silva, aos 36, e Aimée Blackman, aos 41, marcaram para as ‘encarnadas’, que estiveram a perder, culpa de um tento de Laura Puigdueta, aos cinco, mas já chegaram ao intervalo na frente (2-1).
Na classificação, as ‘águias’ passaram a somar sete pontos, contra quatro do CP Manlleu, três do CP Fraga e apenas um do HC Palau Plegamans.
Nas duas primeiras jornadas, de um agrupamento com as campeãs lusas e três equipas espanholas, as ‘encarnadas’ receberem e venceram o CP Manlleu por 5-3 e, depois, empataram 2-2 na casa do CP Fraga.
