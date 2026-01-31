Futebol Nacional
1.ª Liga
Benfica, Sporting e Torreense nas `meias` da Taça da Liga feminina
O Benfica, detentor do troféu, o Sporting e o Torreense qualificaram-se hoje para as meias-finais da Taça da Liga feminina de futebol, juntando-se ao Valadares Gaia, concluída a fase de grupos.
No Grupo A, as ‘encarnadas’ estavam obrigadas a ganhar para depender apenas de si, na receção ao já apurado Valadares, e ganharam por 1-0, graças a um tento da dinamarquesa Caroline Moller, apontado na primeira parte, aos 21 minutos.
Com este triunfo, o Benfica, que ganhou cinco das seis edições da prova – só falhou em 2021/22, época em que triunfou o Sporting de Braga -, venceu o Grupo A, com os mesmos nove pontos do seu adversário de hoje, mas vantagem no confronto direto.
De fora ficou o Sporting de Braga, ao qual de nada valeu o triunfo por 4-1 conseguido no terreno do rival Vitória de Guimarães, com um ‘bis’ de Carolina Rocha e tentos de Maria Alagoa e da islandesa Ásdias Halldórsdottir.
As bracarenses ficaram no terceiro lugar, com sete pontos, enquanto o Vitória de Guimarães foi quarto, com três, e o Marítimo quinto, com um.
Quanto ao Grupo B, o Sporting, ao vencer em casa o Racing Power por 2-1, e o Torreense, ao receber e bater o Damaiense por 2-0, ultrapassaram o Rio Ave, que folgou na quinta ronda, e conquistaram um lugar nas meias-finais.
Matilde Nave (18 minutos) e Rita Fontemanha (30) faturaram para as ‘leoas’, com Motunrayo Ezekiel a reduzir (70), enquanto Matilde Costa (31) e Maile Hayes (63) apontaram os tentos do apuramento do Torreense.
O Sporting (10-4 em golos), o Torreense (5-2) e o Rio Ave (4-2) acabaram todos com oito pontos, mas as ‘verde e brancas’ foram primeiras e o conjunto de Torres Vedras ficou em segundo pela diferença de golos, pois os três embates entre as três formações acabaram todos com igualdades a um golo.
O Racing Power foi quarto do Grupo B, com três pontos, e o Damaiense quinto, a zero.
