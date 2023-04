Benfica tem em Barcelos novo teste de fogo

A perda de seis pontos em duas jornadas, com FC Porto e Desportivo de Chaves, reduziu a margem e, talvez, a confiança das "águias", que continuam a passar a ideia de incerteza no momento de segurarem a liderança, a seis jornadas do final.A visita a Barcelos é crucial para a equipa de Roger Schmidt, proibida de ceder pontos, quando tem na reta final do campeonato que defrontar ainda o Sporting de Braga, já na jornada seguinte, em casa, e o Sporting, fora.No jogo em Barcelos, em risco, se virem amarelos, estão António Silva, Otamendi e Grimaldo, enquanto no lado do Gil Vicente importa somar pontos, uma vez que a equipa ainda não está a salvo, apesar de ter um conforto de nove pontos para o lugar de play-off.





Um improvável deslize dos minhotos seria de grande interesse para o Sporting, fora do acesso à "Champions", a sete pontos, e que fecha a ronda no domingo à noite, em jogo diante do Famalicão, sexto, no Estádio José Alvalade.



Os famalicenses entram na luta pelo quinto lugar europeu, quando têm mais um ponto do que o Vitória de Guimarães, sétimo, e estão a seis do Arouca, que abre a jornada na sexta-feira com a visita ao Rio Ave (12.º).



Luta para evitar a descida



Na luta pela descida de divisão, o Santa Clara (18.º e último, com 16 pontos), sem uma única vitória desde 14 de novembro, visita no domingo o também aflito Estoril Praia, 15.º, com 25, três pontos acima do play-off de manutenção.



Já Paços de Ferreira (17.º, 17 pontos) e Marítimo (16.º, 22) entram em campo no sábado, o primeiro de visita ao Vizela (oitavo) e o segundo com a receção ao Vitória de Guimarães.



Programa da 30.ª jornada:



- Sexta-feira, 28 abr:



Rio Ave – Arouca, 20h15.



- Sábado, 29 abr:



Marítimo – Vitória de Guimarães, 15h30.



Sporting de Braga – Portimonense, 15h30.



Desportivo de Chaves – Casa Pia, 18h00.



Vizela – Paços de Ferreira, 18h00.



Gil Vicente – Benfica, 20h30.



- Domingo:



Estoril Praia – Santa Clara, 15h30.



FC Porto – Boavista, 18h00.



Sporting – Famalicão, 20h30.



O FC Porto, com o moral em alta, joga o dérbi da Invicta na expectativa de manter a perseguição aos encarnados, num duelo historicamente favorável aos "dragões", sem perderem com o Boavista desde 2007 e no Dragão desde 2004.A equipa está quase a 100%, apenas com João Mário a recuperar de lesão, num jogo em que o Boavista, num tranquilo 10.º lugar, tem Gorré e Bruno Onyemaechi limitados fisicamente e ainda em dúvida para o jogo de domingo.Já na final da Taça está o Sporting de Braga, que carimbou a passagem na terça-feira, diante do Nacional, e que na I Liga também ainda sonha com um título inédito, quando está a seis pontos do Benfica e a dois do FC Porto.Nesta 30.ª jornada, os bracarenses recebem o Portimonense (13.º), num jogo teoricamente acessível à equipa de Artur Jorge.