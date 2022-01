Benfica tenta regressar aos triunfos em Arouca

A equipa agora treinada por Nélson Veríssimo, sucessor de Jorge Jesus, espera também regressar aos triunfos, frente ao 17.º e penúltimo colocado, em zona de despromoção, após o empate 1-1 concedido na ronda anterior frente ao Moreirense, que constituiu um rude golpe nas já ténues expectativas encarnadas.

O Benfica ocupa o terceiro lugar da I Liga, a distância considerável dos dois primeiros classificados (nove pontos para o líder FC Porto e seis para o campeão Sporting), mas também com uma margem confortável de nove pontos de vantagem para o Sporting de Braga, quarto colocado.





No Arouca a última semana foi particularmente espinhosa. Um surto de covid 19 enfraqueceu grande parte do plantel e levou mesmo ao adiamento do jogo com o Estoril, da ronda anterior, uma vez que Armando Evangelista não tinha o número mínimo (13) de jogadores disponíveis. Agora terá futebolistas suficientes mas a semana de treinos foi afetada. O técnico da casa soma a ausência dos dois avançados da equipa. André Silva e Oday Dabbagh que foram expulsos no Jamor, diante da B SAD.







Do lado do Benfica a equipa está praticamente a 100 por cento.



Programa da 19.ª jornada:

Enquanto os "dragões" recebem no domingo o Famalicão, uma equipa que ocupa o 15.º lugar e está envolvida na luta pela manutenção no escalão principal, os "leões" deparam-se no sábado com um adversário mais complicado, o Sporting de Braga, também no seu estádio.No outro encontro da 19.ª jornada marcado para hoje, o Paços de Ferreira (11.º) recebe o Boavista (10.º), num confronto entre duas equipas em igualdade pontual, que procuram desembaraçar-se da companhia uma da outra e subir a patamares mais seguros da classificação.Arouca – Benfica, 19h00Paços de Ferreira – Boavista, 21h15Moreirense – Santa Clara, 15h30Tondela – Vizela, 18h00Sporting – Sporting Braga, 20h30Marítimo – Belenenses SAD, 15h30Vitória Guimarães – Estoril Praia, 15h30Gil Vicente – Portimonense, 18h00FC Porto – Famalicão, 20h30