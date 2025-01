Benfica vence Torreense e adianta-se nas meias-finais da Taça da Liga feminina

Num início de jogo bastante chuvoso, o Benfica adiantou-se logo aos seis minutos, por intermédio de Andreia Norton, jogadora que viria a ‘bisar’ ainda na primeira parte e num momento em que o Torreense já jogava em inferioridade numérica. Na etapa complementar, Lara Martins fechou o resultado.



A segunda mão das meias-finais está agendada para o próximo dia 12 de fevereiro, no reduto das ‘águias’, que procuram erguer o troféu pela terceira temporada consecutiva e pela quinta vez no historial.



A formação de Filipa Patão dificilmente poderia ter pedido melhor início, uma vez que, aos seis minutos, Andreia Norton 'desatou o nó' e deu a melhor sequência a um cruzamento da esquerda de Marie Alidou.



Logo depois, Nycole Raysla ficou à beira de ampliar a vantagem para as ‘encarnadas’, que viram a vida ficar mais facilitada aos 19, quando Daniuska Rodríguez deixou o Torreense em inferioridade numérica depois de ter reagido de forma imprudente a uma falta de Beatriz Cameirão.



Inspirada, Andreia Norton voltou a estar em destaque e, aos 38, aproveitou da melhor forma um corte incompleto para a entrada da área, desferindo um remate sem hipóteses para a guarda-redes ‘azul-grená’.



Em cima do intervalo, as ‘águias’ ainda atiraram à barra, mas na etapa complementar o ritmo de jogo baixou, com a equipa de Filipa Patão a controlar as operações e a acercar-se da baliza adversária.



O terceiro golo acabaria mesmo por chegar: aos 64, Lara Martins aproveitou um ressalto para a entrada da área e ‘disparou’, instantes antes de Carole Costa desperdiçar uma grande penalidade, atirando por cima, e de o Benfica beneficiar de mais dois lances de perigo. Num deles, Marie Alidou ainda marcou, mas o lance viria a ser anulado devido a posição irregular da jogadora 'encarnada'.







Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Benfica, 0-3.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadoras:



0-1, Andreia Norton, 06 minutos.



0-2, Andreia Norton, 38.



0-3, Lara Martins, 64.







Equipas:



- Torreense: Janny Belém, Rafaela Rufino, Jenna Tivnan (Bruna Ramos, 75), Carolina Correia, Bárbara Lopes, Catarina Pereira, Daniuska Rodríguez, Samara Lino (Tinkara Testen, 84), Paloma Lemos (Margarida Sousa, 84), Salomé Prat (Margarida Guerreiro, 84) e Janaina Weimer (Raquel Ferreira, 61).



(Suplentes: Claire Henninger, Bruna Ramos, Matilde Costa, Tinkara Testen, Jenifer Oliveira, Beatriz Pedras, Margarida Guerreiro, Margarida Sousa e Raquel Ferreira)



Treinador: Gonçalo Nunes.



- Benfica: Rute Costa, Catarina Amado (Anna Gasper, 58), Carole Costa, Christy Ucheibe, Lúcia Alves (Jody Brown, 71), Andreia Norton, Beatriz Cameirão (Laís Araújo, 58), Marit Lund, Nycole Raysla (Andreia Faria, 58), Marie Alidou e Lara Martins (Cristina Martín-Prieto, 71).



(Suplentes: Lena Pauels, Joana Silva, Cristina Martín-Prieto, Andreia Faria, Jody Brown, Anna Gasper, Neide Guedes e Laís Araújo).



Treinadora: Filipa Patão.



Árbitra: Maria Inês Andrada (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Catarina Amado (29), Nycole Raysla (43) e para o treinador Gonçalo Nunes (45). Cartão vermelho direto para Daniuska Rodríguez (19).



Assistência: cerca de 150 espectadores.