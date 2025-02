Boavista. Cristiano Bacci coloca lugar à disposição

Impedidas pela FIFA de inscreverem novos jogadores há cinco janelas de transferências consecutivas, devido a dívidas, as "panteras" não conseguiram contratar no mercado de inverno, que esteve ativo entre 1 de janeiro e segunda-feira para os clubes nacionais, e perderam um dos titulares da primeira metade da época, ao venderem o lateral esquerdo nigeriano Bruno Onyemaechi aos gregos do Olympiacos por 2,5 milhões de euros (ME).



Entendendo não estarem reunidas as condições para que o Boavista possa competir em igualdade de circunstâncias, Bacci colocou nos últimos dias o lugar à disposição e não exigiu qualquer compensação financeira para uma saída imediata, cenário que terá sido recusado pela administração da SAD "axadrezada", presidida pelo senegalês Fary Faye.



A Lusa contactou a sociedade gestora do futebol profissional do Boavista, que não quis prestar comentários sobre a tomada de posição do treinador italiano, numa altura em que a equipa é 18.ª e última colocado do campeonato ao fim de 20 jornadas, com 12 pontos, seis abaixo da zona de permanência automática e a cinco da vaga de acesso ao play-off.



Contratado em junho de 2024 como sucessor de Jorge Simão, Cristiano Bacci soma duas vitórias, seis empates e 13 derrotas em 21 encontros e prosseguirá hoje a preparação da visita "axadrezada" ao Estoril Praia, da 21.ª jornada, prevista para domingo, às 15h30, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, sob arbitragem de Hélder Carvalho.



O italiano, de 49 anos, está vinculado até junho e tinha trabalhado pela última vez como treinador principal em Portugal, ao conduzir a Olhanense (2015-2016), então na II Liga, seguindo-se sete épocas como adjunto, entre os gregos do PAOK Salónica (2017-2019 e 2021-2023), os sauditas do Al Hilal (2019-2021) ou os italianos da Udinese (2023/24).



Situação complicada



De acordo com a última atualização da lista de clubes sujeitos a proibições de registo por parte da FIFA, o Boavista enfrenta sete processos ativos - bem abaixo do máximo de 39 atingido no final do ano passado -, dos quais dois vigoram por três períodos de inscrição e cinco têm duração ilimitada, estando datados de abril de 2023 a fevereiro de 2025.



Com um pedido de Processo Especial de Revitalização (PER) aceite pelo Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia há quase três meses, as "panteras" mantêm a esperança de desbloquear esses impedimentos em breve, de forma a poderem reforçar-se com jogadores sem contrato até ao final de fevereiro.