Boavista derrota Leixões no segundo teste da pré-época

O Boavista, da I Liga de futebol, venceu o Leixões 3-2, no relvado contíguo ao Estádio do Bessa, no Porto, no segundo encontro de preparação para 2024/25, comunicaram os dois clubes.

Cinco dias depois de ter vencido o Tirsense (3-0), do Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, as "panteras" chegaram ao intervalo em vantagem, com golos de Joel Silva, do nigeriano Bruno Onyemaechi e de Tiago Machado, ao passo que a equipa de Matosinhos reduziu na segunda etapa, com um "bis" do nigeriano Morufdeen Moshood.



O Boavista atuou de início com João Gonçalves, Augusto Dabó, Rodrigo Abascal, Filipe Ferreira, Onyemaechi, Pedro Gomes, Ibrahima, Joel Silva, Salvador Agra, Bruninho e Machado, num duelo em que o treinador italiano Cristiano Bacci lançou sete suplentes.



Gonçalo Almeida, a debelar uma rotura muscular, e Ilija Vukotić, em gestão de esforço, juntaram-se a Luís Pires, Miguel Reisinho e Marco Ribeiro no boletim clínico, enquanto Chidozie, o capitão Sebastián Pérez e Róbert Bozeník estiveram ausentes por decisão técnica, uma vez que integraram os trabalhos de pré-temporada apenas na terça-feira.



Já o Leixões, que não detalhou as escolhas do treinador Carlos Fangueiro, perdeu pela primeira vez na pré-época, após empates perante São João de Ver (3-3) e Lusitânia de Lourosa (2-2), ambos da Liga 3, e face ao primodivisionário Vitória de Guimarães (1-1).