Boavista e Gil Vicente na luta desesperada por pontos

Boavisteiros com muitas baixas





O Boavista deve entrar em campo com um onze bastante semelhante ao apresentado em Moreira de Cónegos, sendo que Kakay deverá fazer a ala direita e Kurzawa a ala esquerda. Vukotic, Camará e van Ginkel são certezas, enquanto Diaby pode dar o seu lugar a Bozenik. Sidoine, Steven Vitória e Abascal - fez de trinco em Moreira - "seguram o barco" atrás.





Luís Pires, João Gonçalves, Marco Ribeiro, Filipe Ferreira e Tomás Silva são baixas certas nas "panteras".





Gilistas compõem o melhor "onze"





César Peixoto - ainda à procura do primeiro triunfo - chega a esta partida depois de sofrer uma pesada derrota no Estádio Cidade de Barcelos com o Benfica (0-3) e em igualdade pontual com o Est. Amadora, que ocupa a 16.ª posição (lugar de playoff).





Os "galos" deverão apresentar-se no 4-3-3 que têm usado habitualmente, com João Teixeira e Bamba como peças-chave do miolo. Santi Garcia deve encostar à direita, passando Félix Correia para a esquerda e abrindo espaço no onze para a entrada de Fujimoto.





Rúben Fernandes voltará a assumir o lugar que é seu por direito no centro da defesa do Gil Vicente. César Peixoto não deve mexer muito mais na equipa, que ainda não pode contar com Yaya Sithole e Marvin Elimbi, ambos lesionados.











