Boavista em risco de não conseguir inscrever-se na II Liga

De acordo com o diário desportivo, o Boavista ainda não está licenciado e corre um sério risco em não conseguir inscrever-se na II Liga. O Jogo avança que o clube tem todos os procedimentos em dia mas um pagamento do acionista maioritário, de 2,5 milhões de euros, ainda não está disponível na conta da SAD.





A falta de dinheiro na conta da Sociedade Anónima do Boavista, liderada pelo antigo jogador Fary Faye, faz com que o processo de inscrição não possa ficar completo. O prazo para o clube do Bessa fazer parte da II Liga termina à meia-noite e a estrutura luta contra o tempo.