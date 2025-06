Boavista falha inscrição nas provas profissionais de 2025/26

", reconheceu o senegalês Fary Faye, visivelmente emocionado, num encontro com os jornalistas no Estádio do Bessa, no Porto.Na segunda-feira, o acionista maioritário da SAD do Boavista, o hispano-luxemburguês Gérard Lopez, tentou depositar 2,5 milhões de euros (ME) nas contas da sociedade gestora do futebol profissional "axadrezado", que permitiriam a regularização da situação financeira das "panteras", mas os fundos ainda não se encontram disponíveis para que a administração de Fary Faye conclua o processo de licenciamento nas provas profissionais.", notou.Despromovido à II Liga em maio, quando encerrou a edição 2024/25 da I Liga no 18.º e último lugar, com 24 pontos, e interrompeu um percurso de 11 épocas seguidas na elite, o Boavista podia inscrever-se nas competições tuteladas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) até à meia-noite de quarta-feira, cenário que está comprometido e implicará a queda administrativa na Liga 3, organizada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).", adicionou Fary, sem confirmar se vai pedir a demissão.A existência de comprovativos de não dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social consta dos pressupostos exigidos no licenciamento dos clubes pela LPFP, que vai anunciar os 18 participantes de cada um dos dois escalões profissionais em 30 de junho.", acrescentou o líder da Boavista SAD.Se passar no licenciamento da FPF, o campeão nacional em 2000/01, que já não "caía" no relvado ao patamar secundário desde 1959/60, alinhará no terceiro escalão pela primeira vez desde 2013/14, quando foi reintegrado administrativamente na I Liga, revertendo a despromoção ditada em 2007/08 pelo Apito Final, processo derivado do Apito Dourado.”, apontou Fary, ao lado do administrador executivo espanhol Carmelo Fraile, que garantiu que o acionista maioritário já investiu 40 ME ao fim de cinco temporadas no conjunto do Bessa.O presidente "axadrezado" lembrou que o défice poderia ter sido resolvido em abril, com a venda do avançado eslovaco Róbert Bozeník aos norte-americanos do Real Salt Lake, cenário que “não se concretizou por motivos legais” inerentes ao Processo Especial de Revitalização (PER), que distribuía provisoriamente por 239 credores quase 166 ME de dívidas e foi reprovado em 18 de junho pelo Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia.”, terminou Fary, sucessor de Vítor Murta à frente da Boavista SAD desde maio de 2023.De acordo com o sexto ponto do 23.º artigo do regulamento de competições da LPFP, “se um clube da II Liga não reunir os requisitos legais e regulamentares estabelecidos, perde a respetiva vaga em favor do clube despromovido melhor classificado” na época anterior.Despromovida à Liga 3 na 17.ª e penúltima posição, com 29 pontos, a Oliveirense deverá ocupar a vaga do Boavista na II Liga em 2025/26, caso passe no licenciamento da LPFP.