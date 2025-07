Boavista quer criar equipa independente da SAD

A agência Lusa teve acesso ao documento e revelou a vontade do Boavista já para a próxima temporada, depois de várias peripécias que vão obrigar o clube a inscrever-se nas ligas distritais depois de falha a inscrição na II Liga.





“O Boavista pretende ter uma equipa sénior, estando a ser preparada com critério, dentro dos recursos disponíveis, e com o objetivo de representar com dignidade os valores do clube. O clube está a assumir a responsabilidade de garantir que o futebol sénior continua a existir, independentemente do futuro da SAD. A prioridade é proteger o Boavista e assegurar que o futebol se mantém sob controlo do clube”, revelou a Lusa.





O clube da cidade invicta acabou também por falhar a inscrição na Liga 3 e procura agora soluções para tentar fazer o Boavista regressar aos mais altos patamares do futebol português, sem ter em conta a SAD liderada por Gérard López.





(c/ Lusa)