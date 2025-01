Boavista SAD assegura foco nos problemas e imparcialidade nas eleições do clube

“O Conselho de Administração (CA) mantém o seu foco na resolução dos problemas mais prementes da Boavista SAD e reafirma o seu compromisso de total imparcialidade em relação às eleições do clube, respeitando plenamente a vontade dos sócios na escolha dos novos órgãos sociais”, garantiu a sociedade presidida pelo ex-futebolista senegalês Fary Faye, em comunicado publicado no sítio oficial das ‘panteras’ na Internet.



Inicialmente previstas para hoje, as eleições do Boavista, 18.º e último classificado da I Liga, rumo ao triénio 2025-2027 vão decorrer em 18 de janeiro, das 10:00 às 18:00, no Estádio do Bessa, no Porto, após serem resolvidas anomalias na lista de Filipe Miranda.



“Concluído o processo eleitoral, o CA procurará promover um ambiente de harmonia e fomentar um diálogo construtivo com os futuros órgãos sociais do clube, em prol do desenvolvimento e união da nossa instituição”, terminou.



A Boavista SAD, responsável pela administração do futebol profissional das ‘panteras’ e com 10% do respetivo capital social na posse do clube, está impossibilitada pela FIFA de inscrever novos jogadores há cinco janelas de transferências seguidas, devido a dívidas.



O gestor Filipe Miranda, antigo guarda-redes e capitão e atual diretor desportivo do futsal ‘axadrezado’, terá pela frente o advogado Rui Garrido Pereira na corrida à sucessão de Vítor Murta, que não se recandidatou e vai deixar a presidência do clube ao fim de seis anos e dois mandatos.



As duas listas chegaram a ter a concorrência de um movimento liderado pelo senegalês Fary Faye, ex-futebolista e atual presidente da SAD do Boavista, que acabaria por se retirar do sufrágio em 20 de dezembro, 16 dias depois de ter apresentado o seu projeto.